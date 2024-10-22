الامارات | اقتحام منجم الياقوت الأكبر في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أكتوبر 2024

اقتحم نحو 300 شخص، أمس، منجماً للياقوت التابع لشركة «Gemfields Group» في موزمبيق، والذي يمثل نحو نصف إمدادات العالم من الأحجار. وقال المدير التنفيذ للشركة شون جيلبرتسون إن شخصين أصيبا برصاص الشرطة، مشيراً في رسالة نصية إلى أن حشداً من نحو 500 شخص تجمعوا لاحقاً في قرية بالقرب من منجم الياقوت مونتيبويز في شمال شرقي موزمبيق بهدف دخول المنجم.

وأضاف أن نقابات تهريب الياقوت أشعلت حملة تضليل في وقت سابق مفادها أن الشركة «فتحت منجمها للتعدين من قبل أي شخص» لمدة 24 ساعة، وهو ما لم تفعله الشركة.