4 عادات بسيطة تحميك من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - الوقاية من السرطان ليست بالأمر الصعب، باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكننا تقليل خطر الإصابة بهذا المرض بشكل كبير.

وفقا لموقع "هيلث"، إليك 4 عادات بسيطة يمكنك اتباعها تحميك من السرطان.

التغذية

النظام الغذائي يؤدي دورا مهما في الوقاية من السرطان، لذا ينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والغنية بالمواد الحافظة والمضافات الكيميائية، والتركيز على الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضروات الملونة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، هذه العناصر الغذائية تساعد على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الخلايا السرطانية.

الحد من التوتر

التوتر المزمن يؤثر سلبا على صحتنا الجسدية والعقلية، ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان، لذلك، من المهم اتباع أساليب تساعد على إدارة التوتر مثل التأمل واليوجا والتنفس العميق.

النشاط البدني

يوصي الخبراء بممارسة تمارين متنوعة لمدة 30 دقيقة أسبوعيا، يمكن أن تشمل هذه التمارين المشي والجري وركوب الدراجة ورفع الأثقال، حيث تساعد الرياضة على تقوية الجهاز المناعي وتحسين عملية التمثيل الغذائي، ما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

تجنب العادات الضارة

التدخين والإفراط في شرب الكحول واستخدام المخدرات هي من العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، كما أن قلة النوم والسهر المتكرر يؤثران سلبا على صحة الخلايا ويضعفان قدرة الجسم على مكافحة الأمراض، لذلك، من الضروري الابتعاد عن هذه العادات وتبني نمط حياة صحي ومتوازن.

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