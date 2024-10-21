وزير الشباب والرياضة يشارك فى جلسة "الرياضة والتنمية البشرية صناعة الأبطال الرياضيين"

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في جلسة حوارية بعنوان "الرياضة والتنمية البشرية صناعة الأبطال الرياضيين.. مستقبل مصر"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024، والذي يُعقد تحت شعار التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام" برعاية وتشريف فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

حضر الجلسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ولفيف من قيادات وزارتي الشباب والرياضة والصحة والسكان.

ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة :"نؤمن إيماناً راسخاً بأن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي ركيزة أساسية في بناء الإنسان المتكامل جسداً وعقلاً وروحاً. فهي تساهم في تنمية القيم الأخلاقية، وتعزيز روح الفريق، وتنمية المهارات الحياتية الأساسية."

أكد وزير الرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وضعت الرياضة المصرية في مكانه عالمية، لافتاً إلى أن الرياضة تمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، وأنها تساهم في الدخل القومي في العديد من الدول.

وتابع الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة هي أحد أهم أدوات التنمية المستدامة، فهي تساهم في تعزيز الصحة العامة، وتقليل معدلات الأمراض المزمنة، وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى العمل على أن تصبح مصر قوة رياضية إقليمية وعالمية، وأن تحقق الريادة في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك من خلال الاستثمار في الرياضة والرياضيين."

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن القيادة السياسية دعمت الرياضة نظراً لبعدها القومي للمساهمة في التنمية الشاملة، وذلك من خلال حرصها على تطوير وإنشاء عدد من المنشآت الرياضية والشبابية المؤهلة لاستقبال المسابقات العالمية وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على أكثر من مستوى الأفريقي والعالمي والأولمبياد، بجانب الاستثمار في مشروعات الجانب الاجتماعي والأنشطة الخدمية لكل الطبقات في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

ولفت "صبحي" إلى أهمية الاستثمار في الرياضة ودوره في تنمية الشباب وبناء مستقبل أفضل للوطن، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم المواهب الشابة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في الرياضة كأحد روافد التنمية المستدامة في مصر، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاع الرياضي، وتعزيز دور الرياضة في بناء الشخصية المصرية.



أشرف صبحي



ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الرياضة إحدى المحاور الاساسية لتحقيق أهداف التنمية البشرية، ولا بد من الاستثمار بها وتوفيرها وإتاحتها وتشجيع جميع أفراد المجتمع بكافة مراحله العمرية لممارستها كأحد الأنشطة اليومية، بهدف تنشيط الصحة العقلية والتطور الإدراكي.

وأضاف عبد الغفار، أن هذه الجلسة لها أهمية كبيرة، حيث تضم عددًا من الرموز والكوادر الرياضية البارزة للتعرف على قصص النجاح والإنجاز الرياضي، وتأثيره الإيجابي على حياتهم، والخروج برؤى ودررسٍ مستفادة لتشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة بصورة متنظمة، نظرًا لأهميتها في خلق دوافع حياتية إيجابية والاندماج المجتمعي، مؤكدًا أنها أهم طرق التنمية البشرية.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين باعتبار (الصحة والرياضة) محورين رئيسين ضمن محاور التنمية الشاملة، مؤكدا أن الرياضة لها دور كبير كبير وفعال في تحسين صحة الأفراد، مشيرَا إلى أنه كلما وكلما تحسنت صحة الأفراد، تحسن معها أداء الأفراد، وقلت نسبة ومعدلات الأمراض الشائعة بينهم، الأمر الذي يقلل حجم إنفاق الحكومات على علاج المصابين، إلى جانب ارتفاع إنتاجية الفرد نفسه في عمله، مؤكدًا أيضًا على أهمية نشر التوعية بين الأسر المصرية بأهمية الرياضة وأنواعها واشكالها المختلفة والمتاح ممارسته المناسبة لكل مرحلة عمرية، والاستثمار في المواهب الرياضية.