شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 - 10 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 - 10 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لمباراة الأهلى والعين بالإنتركونتيننتال، الزمالك يفتتح مشواره بالدورى الجديد أمام البنك الأهلى أول نوفمبر باستاد السلام.

تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لمباراة الأهلى والعين بالإنتركونتيننتال

أعلنت شركة تذكرتي فتح الباب الحجز أمام الجماهر لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر على استاد القاهرة في بطولة كأس الإنتركونتنيننتال وكأس الأفروآسيوية.

كولر يقرر إعادة إمام عاشور إلى وسط الملعب فى نهائى السوبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على إعادة إمام عاشور لاعب الفريق إلى منطقة الوسط بدلا من اللعب في مركز الجناح، كما حدث في مباراة سيراميكا أمس الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

الزمالك يفتتح مشواره بالدورى الجديد أمام البنك الأهلى أول نوفمبر باستاد السلام

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، يوم 1 نوفمبر المقبل موعدا لأولى مباريات الزمالك بالدورى الجديد موسم 2024 - 2025 أمام البنك الأهلى على استاد السلام، ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الثامنة مساء.

الزمالك يدرس مواجهة الأهلي بتشكيل السوبر الأفريقي

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خوض مباراة نهائى السوبر المحلى الخميس المقبل أمام الأهلى بنفس تشكيل مباراة السوبر الأفريقي والتي توج بها الزمالك أمام الفريق الأحمر.

اتحاد الكرة: الزمالك لم يطلب رسميا حكاما أجانب لنهائى السوبر أمام الأهلى

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الزمالك لم يرسل خطاباً رسمياً للمطالبة بتعيين حكام أجانب لمباراة نهائى كأس السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر لها الخميس المقبل بالإمارات.

كولر يشاهد مباراة السوبر الأفريقي قبل مواجهة الزمالك بديربي الخميس

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على مشاهدة مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الزمالك قبل مباراة القمة التي تجمعهما مساء الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

وفاة شحتة الإسكندراني نجم الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق

توفى اليوم الإثنين، شحتة الإسكندراني، نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق، عن عمر يُناهز الـ80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، والذى كان قد تم حجزه للعلاج فى أحد مستشفيات الإسكندرية.

اتحاد الكرة: مد القيد لأندية القسم الثالث حتى 24 أكتوبر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة مد القيد لأندية القسم الثالث حتى 24 أكتوبر الجارى، وأخطرت الجبلاية جميع الفروع والمناطق بهذا القرار خلال الساعات القليلة الماضية.

لاعبو الزمالك يتدربون فى صالة الجيم استعدادا للأهلى

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بأبو ظبي اليوم الإثنين، بعد الفوز على بيراميدز مساء الأمس في نصف نهائي كأس السوبر.

الأهلى يواجه الزمالك فى قمة الدورى المصرى 22 فبراير باستاد القاهرة

تقام مباراة قمة الدورى المصرى بين الأهلى والزمالك، يوم 22 فبراير المقبل باستاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة مساء.

رابطة الأندية تعاقب اللاعب "المدخن" بالإيقاف مباراتين وتغريمه 100 ألف جنيه

تضمنت لائحة العقوبات الخاصة بـ الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025 معاقبة اللاعب الذى يثبت قيامه بالتدخين داخل ملعب المباراة بالإيقاف مباراتين وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك فى المرة الأولى، وتصل إلى 200 ألف جنيه في حال التكرار للمرة الثالثة.

القناة يهزم ديروط وتعادل سبورتنج والمقاولون فى دورى المحترفين

حقق فريق القناة، بقيادة أحمد العجوز، فوزا قاتلا على ديروط بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين هذا الموسم.

أسوان يهزم الترسانة بهدف الفيومى فى الجولة الثالثة لدورى المحترفين

نجح أسوان في تحقيق فوز غال خارج ملعبه على الترسانة بهدف دون مقابل باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في الجولة الثالثة من دورى المحترفين .