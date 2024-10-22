شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء شائعة تؤدي إلى تراكم دهون البطن.. كيف تتجنبها؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعانى الكثير من مشكلة دهون البطن العنيدة التي لا تختفى بسهولة، وقد تكون من أصحاب العادات الصحية من ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي، وحتى تقليل تناول السكر، ومع ذلك، تظل تلك الطبقة الزائدة من الدهون موجودة حول منطقة البطن.

وفقا لموقع " تايمز اوف انديا"، قد يرتكب العديد منا أخطاء صغيرة دون قصد تخرب جهود فقدان دهون البطن، لكن من خلال بعض التغييرات البسيطة، يمكنك إصلاح هذه العادات والتخلص من دهون البطن.

الأطعمة الصحية قد تسبب دهون البطن

غالبًا ما نسمع أن تناول الطعام الصحي هو مفتاح إنقاص الوزن، ولكن في بعض الأحيان، يمكن حتى للأطعمة الصحية أن تزيد من وزنك عند تناولها بكميات كبيرة، تناول حفنة من اللوز أو ملعقة إضافية من الأفوكادو، على الرغم من أن هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية، إلا أنها تحتوي أيضًا على سعرات حرارية عالية، عندما تتناول الطعام حتى الصحى بشكل مفرط باستمرار، يمكن أن تبدأ هذه السعرات الحرارية الزائدة في التراكم حول بطنك.

كيفية تجنب ذلك: قم بقياس حصصك وكن منتبهًا لمقدار ما تتناوله، حتى عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الصحية، فكر في الاحتفاظ بمذكرات طعام لتتبع كمية ما تتناوله والحفاظ على الحصص تحت السيطرة.

الاعتماد على الأنظمة الغذائية السريعة

قد يكون من الصعب مقاومة إغراءات الأنظمة الغذائية السريعة، سواء كانت عبارة عن نظام غذائي لتطهير الجسم من السموم أو نظام صيام متقطع، فإن هذه الأنظمة الغذائية تعد بنتائج سريعة ولكنها غالبًا ما تؤدي إلى خيبة الأمل، لأن هذه الأنظمة الغذائية يمكن أن تبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك وتتسبب في تخزين جسمك المزيد من الدهون، وخاصة حول البطن، والأسوأ من ذلك أنها عادة ما تكون غير مستدامة، وينتهي بك الأمر إلى استعادة الوزن بمجرد التوقف عن اتباعها.

كيفية تجنب ذلك: تخلص من الحميات الغذائية العصرية واختر نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل جميع مجموعات الطعام باعتدال، ركز على الأطعمة الكاملة غير المعالجة واعمل على خلق عادات غذائية مستدامة يمكنك الحفاظ عليها على المدى الطويل.

تجاهل مستويات التوتر

يعد التوتر أحد الأسباب الخفية لتراكم الدهون في البطن، فعندما تتعرض للتوتر باستمرار، يفرز جسمك هرمونًا يسمى الكورتيزول، والذي يزيد من شهيتك ويشجع جسمك على تخزين الدهون، وخاصة حول منطقة البطن، كما يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى عادات غذائية غير صحية، مثل اللجوء إلى الأطعمة المريحة أو الإفراط في تناول الطعام، مما يزيد من تغذية الدورة.

كيفية تجنب ذلك: ابحث عن طرق لإدارة التوتر تناسبك، سواء من خلال التأمل أو اليوجا أو ممارسة الرياضة أو ببساطة تخصيص وقت لنفسك كل يوم.

تخطي الوجبات (خاصة وجبة الإفطار)

يعتقد الكثير من الناس أن تخطي الوجبات، وخاصة وجبة الإفطار، سيساعدهم على تقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن، ولكن هذا قد يكون له تأثير معاكس، فغالبًا ما يؤدي تخطي الوجبات إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، وقد يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل حرق الدهون أكثر صعوبة، علاوة على ذلك، فإن بدء يومك دون وقود مناسب قد يجعلك تشعر بالخمول، مما يؤدي إلى اختيارات طعام سيئة لاحقًا.

كيفية تجنب ذلك: تأكد من تناول وجبات متوازنة طوال اليوم، بدءًا بوجبة إفطار صحية، احرص على تضمين البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة في وجبتك الصباحية لتحافظ على شعورك بالشبع والنشاط.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم

يرتبط النوم وفقدان الوزن بشكل وثيق أكثر مما قد تظن، عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، ينتج جسمك المزيد من هرمون الجوع جريلين وكمية أقل من هرمون اللبتين، الذي يشير إلى الشبع، يمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى الإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية أو عالية الدهون، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى زيادة مستويات الكورتيزول، مما يساهم في تخزين الدهون في البطن.

كيفية تجنب ذلك: احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. ابتكر روتينًا قبل النوم يساعدك على الاسترخاء، مثل الحد من وقت استخدام الشاشات قبل النوم، والحفاظ على غرفة نومك باردة ومظلمة والذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة.

تناول كمية كبيرة من السكر

السكر هو أحد أكبر الجناة وراء دهون البطن، يمكن أن تتراكم المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة والحلويات بسرعة وتوفر القليل من القيمة الغذائية أو لا توفرها على الإطلاق، لا يساهم السكر في زيادة الوزن فحسب، بل إنه يرفع مستويات الأنسولين أيضًا، مما قد يعزز تخزين الدهون، وخاصة حول البطن.

كيفية تجنب ذلك: قلل من تناول السكريات المضافة عن طريق استبدال الوجبات الخفيفة السكرية بخيارات أكثر صحة مثل الفواكه أو المكسرات أو الزبادي. كن حذرًا من السكريات المخفية في الأطعمة والمشروبات المصنعة - تحقق دائمًا من الملصقات بحثًا عن مكونات مثل شراب الذرة عالي الفركتوز والمحليات الأخرى.

