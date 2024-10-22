شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحلفاوى: أتعامل مع مسلسل كامل العدد كأنه أجزاء منفصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أبطال مسلسل كامل العدد +1، ندوة عن العمل خلال فعاليات creative industry summit، وهم النجم شريف سلامة والمخرج خالد الحلفاوى والمؤلفة رنا أبو الريش والمؤلفة يسر طاهر والممثلة الشابة لينا صوفيا والمنتج المنفذ وسام سيف.

وقال شريف سلامة: "المسلسل فى كمية أطفال كنت متخوفا من الأطفال وإزاى هيمثلوا لكن المخرج خالد الحلفاوى صاحبهم وخلاهم حقيقيين وبجد أحييهم على أدائهم واجتهادهم، وفى المسلسل لازم الشخصيات تفضل حية وحقيقية واللى بيأهل كده الكتابة وبحب أتصدق وأبقى حقيقى".

وقال المخرج خالد الحلفاوى: "دائما أقرأ الجزء الجديد وكأنه لا توجد أجزاء أخرى ولو ما اتحمستش له ما بعملهوش، وفيه فرق بين خفة الدم والاستظراف وكنا بنعتمد فى المشاهد على خفة الدم".

وفاز النجم شريف سلامة بحفل creative industry summit "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور"، أمس جائزة الإنجاز التمثيلى، أفضل مسلسل كوميدي كامل العدد+1 أفضل ممثلة كوميدية دينا الشربيني أفضل كاتب مسلسلات كوميدي رنا أبو الريش ويسر طاهر وأفضل ممثلة طفلة سيلينا محمد سعد وأفضل ممثل صاعد حمزة دياب وأفضل ممثلة صاعدة لينا صوفيا.