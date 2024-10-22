شارك تامر حسني في "تاج".. من هو الفنان الشاب شريف بديع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان الشاب شريف بديع بخطوبته على الممثلة الشابة جنة عبدالمنعم في حفل حضره عدد من الأهل والأصدقاء المقربين بعد أيام من عرضه الزواج عليها في حفل تامر حسني الذي أقيم يوم الخميس الماضي.

من هو شريف بديع؟

شريف بديع ممثل مصري، ولد في 12 مارس عام 1992، شارك في بدايته بعدد من الأعمال التليفزيونية، تعاون خلالها مع نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ومن بينها: مسلسل "حكايات بنات" عام 2012 ولفت الأنظار لموهبته، ليتم اختياره للمشاركة في الجزء الثامن من مسلسل "يوميات ونيس" بعنوان "ونيس والعباد وأحوال البلاد" عام 2013 بطولة النجم الكبير محمد صبحي.

وكانت انطلاقته الحقيقية مع الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "مولانا العاشق" عام 2015، ومن الأعمال الفنية التي شارك بها: مسلسل "هذا المساء" عام 2017 للمخرج تامر محسن، ومسلسل "أبواب الشك" عام 2018، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" عام 2019، مرورًا بمسلسل "إلا أنا" عام 2020، مسلسل "ولاد ناس" ومسلسل "اللي مالوش كبير" عام 2021.

شارك بالجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" عام 2022، إلى جانب مسلسل "في كل أسبوع حكاية" عام 2023، وعرض له في نفس العام مسلسل "رشيد" بطولة الفنان محمد ممدوح، وله تجربة سينمائية واحدة هو فيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني عام 2023، وكانت أخر مشاركاته بالجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" وعرض مطلع العام الجاري.

وأعرب شريف بديع عن سعادته بخطوبته رسميًا من الفنانة الشاب جنة عبدالمنعم، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" من حفل الخطوبة وعلق: "أصدق إحساس ممكن أكون حسيته في حياتي، وقد إيه ربنا كرمني وعوضني ورزقني بيكي بحمد ربنا إن اليوم ده جه ولسه بحلم بجوازنا، ربنا يخليكي ليا ويكفينا شر العين ويرزقني رزقك".

يذكر أن أخر مشاركات شريف بديع كانت بمسلسل "انترفيو" الذي عرض مؤخرًا على منصة "واتش إت" وسط مجموعة من النجوم الشباب، وهم: رنا رئيس، ديانا هشام، خالد شباط، سارة نور، محمد عادل، وتدور أحداث المسلسل حول نادين التي تعمل محللة بيانات، وتذهب لإجراء مقابلة عمل، ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسًا على عقب.

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