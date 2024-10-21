فن ومشاهير

فيفي عبده تبكي على حال فلسطين ولبنان: “قلبي بيتقطع”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام وهي ترتدي الحجاب، تعبر فيه عن حزنها العميق بسبب الأحداث الجارية في فلسطين ولبنان. وقالت في الفيديو: “قلبي بيتقطع عشان خاطر فلسطين ولبنان… ومليش نفس أعمل أي حاجة”. وأعربت عن تعاطفها مع الأطفال والأسر المتضررة، داعية الله أن يحمي البلاد العربية.

وأضافت: “حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيأذوا لبنان وفلسطين، واحمي مصر وكل البلاد العربية”. وأكدت فيفي عبده أن ما يحدث محزن للغاية، وقالت: “أنا زعلانة أوي وربنا هو اللي عالم”.

من جهة أخرى، تعاقدت فيفي عبده مؤخرًا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” الذي سيعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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