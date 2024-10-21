فيفي عبده تبكي على حال فلسطين ولبنان: “قلبي بيتقطع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام وهي ترتدي الحجاب، تعبر فيه عن حزنها العميق بسبب الأحداث الجارية في فلسطين ولبنان. وقالت في الفيديو: “قلبي بيتقطع عشان خاطر فلسطين ولبنان… ومليش نفس أعمل أي حاجة”. وأعربت عن تعاطفها مع الأطفال والأسر المتضررة، داعية الله أن يحمي البلاد العربية.

وأضافت: “حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيأذوا لبنان وفلسطين، واحمي مصر وكل البلاد العربية”. وأكدت فيفي عبده أن ما يحدث محزن للغاية، وقالت: “أنا زعلانة أوي وربنا هو اللي عالم”.

من جهة أخرى، تعاقدت فيفي عبده مؤخرًا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” الذي سيعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.