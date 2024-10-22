حسن الرداد ومي عمر يجتمعان في فيلم جديد.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:00 صباحاً - أعلن الفنان حسن الرداد عن تحضيره لأكثر من فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، وعلمت الخليج 365" أن حسن الرداد يستعد حالياً لفيلم جديد يجمعه بالفنانة مي عمر، حيث عقد جلسات عمل في الوقت الحالي للاستقرار على التفاصيل الأخيرة الخاصة بشخصيات الفيلم وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة قبل بدء التصوير.

"طه الغريب" فيلم حسن الرداد الجديد

كشف حسن الرداد قبل أيام في لقاء على هامش مشاركته في إحدى الاحتفاليات الفنية، وذلك خلال لقائه مع "عرب وود" عن فيلمه الجديد الذي يعمل على التحضير له، حيث قال: "بحضّر فيلم رواية طه الغريب، للأستاذ محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي. والرواية مهمة جداً والفيلم هيبقى صعب جداً"، مضيفاً:" معروض عليّا مسلسل سفاح التجمع، بس لسه ماخدتش قرار أعمله ولا لأ".



ويجمع المنتج أحمد السبكي، الفنانين حسن الرداد ومي عمر مجدداً في السينما بعدما قدما فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي أنتجه السبكي وتم عرضه عام 2022 وشارك في بطولته شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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قصة فيلم "تحت تهديد السلاح"

دارت أحداث فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار تشويقي حول رجل أعمال يُدعى خالد متزوج لكنه تعيس في زواجه، فيقرر الطلاق والعودة إلى حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق نارٍ أثناء زفافه، يتسبب في دخوله في غيبوبة لمدة 4 سنوات، وحين يستيقظ يجد نفسه في متاهة من الألغاز، حيث فقد الذاكرة وأصبح يشك في نوايا المحيطين به، ومضطراً لمواجهة قوى وأطراف في معركة لا تخطر على البال.

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وقدم حسن الرداد آخر أعماله في السينما، فيلم "بلوموندو" الذي تم عرضه العام الماضي، وشارك في بطولته: هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

مي عمر تنتظر "الغربان"

أما مي عمر فتتبقى لها أيام معدودة على الانتهاء من تصوير فيلم "الغربان" الذي يجمعها بالفنان عمرو سعد، وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق، وكان قد تم تصوير جزء كبير من الفيلم في روسيا منذ أشهر، ويُشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجدالمصري، ميرهان حسين، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي.



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