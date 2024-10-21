محمد رجب يعود للسينما بعد غياب 6 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - أعلن الفنان محمد رجب عن عودته للمشاركة في الأعمال السينمائية من جديد من خلال عمل يحمل اسم "كوكتيل"، وهو من تأليف محمد سيد مبروك.

وتأتي عودة "رجب" للسينما بعد غياب دام قرابة الـ6 سنوات، وذلك بعد آخر فيلم وهو "بيكا" الذي عُرض عام 2018.

محمد رجب يوقع على عقود فيلمه الجديد

شارك الفنان محمد رجب محبيه ومتابعيه، صوراً عبر صفحته على "إنستغرام" ظهر فيها برفقة المنتج أحمدالسبكي وهو يقوم بتوقيع عقود الفيلم، وعلَّق بالقول: "بسم الله توكلنا على الله فيلم كوكتيل، من إنتاج الأستاذ أحمدالسبكي، ومن تأليف محمد سمير مبروك".

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عمل درامي منتظر في موسم رمضان 2025

يواصل الفنان محمد رجب، التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد، والذي يحمل اسم "الحلانجي"، والذي يُشارك به في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد غياب استمر لمدة 5 أعوام تقريباً، منذ مسلسل "علامة استفهام" إنتاج عام 2019.

وتدور أحداث مسلسل "الحلانجي" في إطار اجتماعي تشويقي، وهي النوعية التي ابتعد عنها محمد رجب في السنوات الأخيرة، ومن المُقرر انطلاق التصوير في شهر نوفمبر المقبل، فور الانتهاء من التحضيرات كافة، وتسكين كل الأدوار والتعاقد مع الفنانين.

ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد رجب، كلّ من آيتن عامر ودانا الحلبي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.



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