روبي وكندة علوش يجتمعان مع نيللي كريم في ناقص ضلع.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - تعاقدت الفنانة نيللي كريم رسمياً على بطولة مسلسل "ناقص ضلع" المكوّن من 15 حلقة، تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير للعرض في موسم دراما رمضان 2025، حيث تم إسناد بطولة المسلسل إلى نيللي كريم بعدما كان مقرراً أن تقدمه الفنانة منى زكي قبل اعتذارها وغيابها عن الموسم.

روبي وكندة علوش مع نيللي كريم في رمضان 2025

بدأ صناع "ناقص ضلع" في عمليات التحضيرات الخاصة بالمسلسل، وذلك لبدء تصوير أول مشاهده خلال شهر نوفمبر المقبل، وعلمت "الخليج 365" أنه تم الاستقرار على الفنانتين روبي وكندة علوش لمشاركة نيللي كريم بطولة العمل، ويجرى التعاقد مع فنانة أخرى لتقديم أحد الأدوار الرئيسية، خاصة أن الأحداث تدور حول 4 سيدات، وفى نفس الوقت يتم اختيار بقية الفنانين المشاركين في البطولة.



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قررت كندة علوش العودة إلى الدراما مجدداً هذا العام بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل "ستات بيت المعادي" الذي تم عرضه عام 2021 وشارك في بطولته إنجي المقدم وتارا عماد وميرهان حسين، حيث تعود كندة بعملين دفعة واحدةً، الأول هو "ناقص ضلع" في موسم دراما رمضان 2025 والثاني "أعراض انسحاب" مع أمير كرارة والمكون من 10 حلقات، حيث سيتم تصويره قريباً للعرض على المنصات الرقمية.

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روبي تعود إلى دراما رمضان

نفس الأمر بالنسبة للفنانة روبي التى تعود إلى دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن موسم 2024، حيث قدمت آخر أعمالها "حضرة العمدة" في رمضان 2025، والذي شارك في بطولته كل من: أحمد رزق، محمود عبدالمغني، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، إدوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبدالله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، حسام داغر ومحمد مهران وجاء من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

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يُذكر أن الفنانة نيللي كريم قد خاضت منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل "فراولة" من 15 حلقة، والذي قدّمت من خلاله الكوميديا. وشارك في بطولته: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر وجاء من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي؛ إضافةً إلى مسلسل "ليه لأ" الذي كان قد عُرض لأول مرة في يونيو 2023.

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