عزائي لحبايبي والأسرة.. فيفي عبده تنعى بسمة شيحة وابنتها ليال بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة فيفي عبده على وفاة بسمة أسامة شيحة وابنتها ليال محمود طاهر، اللتين توفيتان إثر حادث سير مروع بطريق الجلالة.

ونشرت فيفي، صورة لبسمة وابنتها ليال، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وعلقت: "انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله وفاة السيدة بسمة أسامة شيحة وابنتها ليال محمود طاهر، ربنا يرحمهم عزائى لحبايبي أسرة شيحة وكل أهلهلم وأحبابهم ربنا يصبركم ونحتسبهم شهداء في الجنة ان شاء الله".

وأقيمت صلاة جنازة ابنة وحفيدة أسامة شيحة شقيق رجل الأعمال البارز أشرف شيحة، أمس الاثنين بمسجد مقابر محور المشير، وشُيعت الجثامين بحضور عدد من أقارب وأصدقاء الأسرة، ولفيف من الشخصيات العامة، ويقام العزاء اليوم الثلاثاء بقاعة السلام بمسجد المُشير.

وأعلن رجل الأعمال أشرف شيحة، عبر حسابه الشخصي فيسبوك، خبر وفاة الضحيتين، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء حملت الدعوات للفقيدين والأسرة.

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