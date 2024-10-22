غارة اسرائيلية استهدفت محيط مستشفى بيروت الحكومي من جهة الجناح وسقوط اصابات

استهدفت غارة اسرائيلية محيط مستشفى بيروت الحكومي من جهة الجناح، وذلك بالرغم من عدم توجيه تحذير مسبق. ولفتت المعلومات الى سقوط عدد من الاصابات.

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