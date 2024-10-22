ملك البحرين بحث مع وزير الخارجية الايراني الجهود المبذولة للتهدئة

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على خلفية مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن مركز الاتصال الوطني أنه جرى خلال اللقاء البحث في "مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد للوصول إلى حلول سلمية".

تأتي زيارة عراقجي إلى البحرين في إطار جولة إقليمية شملت السعودية وقطر وسلطنة عُمان والعراق ومصر وتركيا، حيث بحث مع مسؤولين كبار في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة وسبل احتواء النزاع.

بعد المنامة، يتوجه عراقجي الاثنين إلى الكويت حيث سيلتقي مسؤولين كبارا "للتباحث حول آخر المستجدات في المنطقة"، حسب ما أفاد السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي.

واوضح توتونجي في بيان إن الزيارة تأتي في إطار "التنسيق والتشاور بين دول المنطقة" الذي اعتبره "أمرا ضروريا".