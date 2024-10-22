شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يراقب العين الإماراتى أمام الهلال السعودى قبل مباراة الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن ياسين الميكاري محلل أداء الأهلي، حرص على حضور مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة والتي أقيمت مساء الإثنين في الإمارات وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 5/4.

ويستعد الأهلي لمواجهة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس الإنتركونتيننتال وكأس الأفروآسيوية.

وكلف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التونسي ياسين الميكاري بحضور مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي لتقديم تقرير شامل عن فريق العين قبل المواجهة المهمة التي تجمع الفريقين.

وتضاءلت فرص لحاق المغربى أشرف داري مدافع الأهلى بمباراة الزمالك المقبلة فى نهائى كأس السوبر المصري فى الإمارات.

تقام مباراة نهائي السوبر المصري في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وكشف مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، معاناة لاعبه أشرف داري من ألم فى الكاحل، ورغبته فى تأجيل ظهوره الأول مع المارد الأحمر لحين تعافيه بشكل كامل من الإصابة خوفاً من تفاقمها.

وتعاقد الأهلي مع أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل مدافعه الدولي محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسي، ولكن الإصابة تسببت فى تأجيل ظهوره الأول لأكثر من مرة.

فى سياق آخر، عقد الثلاثى "محمد الشناوى ورامى ربيعة وعمرو السولية" لاعبو النادي الأهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بعد قرار رحيله عن معسكر الفريق فى الإمارات قبل نهائي السوبر المحلى، المقرر أن يجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة قيام الثلاثى بتهدئة كهربا ومطالبته باحترام قرار الأهلى وعدم افتعال المشاكل والأزمات، والامتثال لأى قرارات تصدر فى هذا الشأن.

ويجهز كهربا حقائبه تمهيدا لرحيله ومغادرة معسكر الأهلى فى الإمارات للعودة إلى القاهرة تنفيذا للقرار.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حالياً.

واشتعلت أزمة كهربا داخل النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من بعثة الفريق وعدم استكمال المشاركة في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات، بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا، لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولى النادي والمدير الفني مارسيل كولر.