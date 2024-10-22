بعد عرضه في "شيكاغو السينمائي".. مخرجة فيلم "لوحدنا" تتحدث لـ"الخليج 365" عن رأي الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهد مهرجان شيكاغو السينمائي في دورته الـ 60 عرض فيلم "لوحدنا" للمخرجة الشابة تارا شحاتة وبطولة الفنان أمير المصري.

وأعربت تارا عن سعادتها بعرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان وسط حضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وعن تفاعل الجمهور مع الفيلم بشكل إيجابي.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قالت تارا شحاتة: "امبارح تم العرض وكان فعلا حلو قوي والصراحة الجمهور كان رد فعله إيجابي جدًا، في ناس كتيرة جاتلي بعديها تتكلم معايا وهنوني على الفيلم وقالولي إن الفيلم عجبهم قوي، والحمد لله كانت تجربة حلوة".

تدور أحداث فيلم "لوحدنا" حول كريم ونادين، وهما زوجان يلتقيان سرًا في شقة عائلة نادين، تتعطل خططهما عندما يعود والداها بشكل غير متوقع. يشارك ببطولة الفيلم الممثل المصري العالمي أمير المصري، والممثلة تميمة حافظ.

يذكر أن أمير المصري يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها في هوليوود خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم السيرة الذاتية "Giant" الذي يجسد خلاله الملاكم اليمني البريطاني نسيم حميد ويشاركه البطولة النجم العالمي بيرس بروسنان.

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