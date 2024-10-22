محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22-10-2024، على كافة محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22-10-2024، نشاطًا لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإن نشاط الرياح يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا، إذ تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس اليوم الثلاثاء معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة تسجل القاهرة الكبرى 28 درجة، والإسكندرية 27 درجة، ومطروح 26 درجة، وسوهاج 32 درجة.