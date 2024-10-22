"محاولات لحل المشكلة".. آخر تطورات التحقيق مع ثلاثي الزمالك في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" عن آخر تطورات التحقيق مع ثلاثي الزمالك: مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا، ومدير الكرة عبد الواحد السيد.

وقال المصدر إنه تم استدعاء ثلاثي الزمالك صباح اليوم الاثنين، للتحقيق معهم لمدة ساعة واحدة، لكنهم ما زالوا في قسم الشرطة حتى الآن.

وأضاف أن ذلك أدى إلى تدخلات من جهات عليا، بما في ذلك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والسفير المصري، بالإضافة إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل حل المشكلة.

وأوضح المصدر أن الأزمة وصلت حتى الآن إلى دفع الكفالة وتطبيق عقوبات أخرى.

وفي سياق التحقيق، أثار لاعب الزمالك مصطفى شلبي جدلًا بنشر صورة تعبيرية لـ"كلبشات" عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام".

وشهدت الساعات الماضية احتجاز ثلاثي الزمالك: مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا، وعبد الواحد السيد، مدير الكرة.

وجاءت هذه الأزمة بسبب اعتداء ثلاثي الزمالك على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المصري في مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس الأحد.

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