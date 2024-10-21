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مصر للطيران تشارك فى اللقاء التعريفى للهيئة السعودية للسياحة بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الغني

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 06:31 م

شاركت مصر للطيران الناقل الوطني المصري متمثلة في إدارة وكلاء السياحة والسفر في اللقاء التعريفى للهيئة السعودية للسياحة بالقاهرة Saudi Tourism Authority، بحضورعدد من شركات السياحة والفنادق بالسعودية وكبرى شركات السياحة العاملة بالسوق المصرى والمهتمة بالسوق السعودى سواء فيما يتعلق بالحج والعمرة أو بالسياحة في السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها إن مشاركتها جاءت في إطار اهتمام مصر للطيران بتنشيط الحركة السياحة في الأسواق الخارجية ولاسيما في الدول العربية الشقيقة.

كما شاركت في اللقاء التعريفي أيضا شركات الطيران التي تسير رحلاتها إلى المملكة، وقامت إدارة وكلاء السياحة بعقد عدة لقاءات مع كبرى شركات السياحة، وتقديم عروض وخدمات مصر للطيران وخاصة ذات الصلة بالسوق السعودى وتلقى أرائهم ومقترحاتهم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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