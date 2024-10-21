شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تشارك فى اللقاء التعريفى للهيئة السعودية للسياحة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مصر للطيران الناقل الوطني المصري متمثلة في إدارة وكلاء السياحة والسفر في اللقاء التعريفى للهيئة السعودية للسياحة بالقاهرة Saudi Tourism Authority، بحضورعدد من شركات السياحة والفنادق بالسعودية وكبرى شركات السياحة العاملة بالسوق المصرى والمهتمة بالسوق السعودى سواء فيما يتعلق بالحج والعمرة أو بالسياحة في السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها إن مشاركتها جاءت في إطار اهتمام مصر للطيران بتنشيط الحركة السياحة في الأسواق الخارجية ولاسيما في الدول العربية الشقيقة.

كما شاركت في اللقاء التعريفي أيضا شركات الطيران التي تسير رحلاتها إلى المملكة، وقامت إدارة وكلاء السياحة بعقد عدة لقاءات مع كبرى شركات السياحة، وتقديم عروض وخدمات مصر للطيران وخاصة ذات الصلة بالسوق السعودى وتلقى أرائهم ومقترحاتهم.