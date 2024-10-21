شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية: الشباب السعودي أثبت كفاءته العالية في سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية في ملتقى الصحة العالمي 2024، بطموح وهمة الشباب السعودي الذي أثبت كفاءته العالية في سوق العمل، مبديًا فخره بالكوادر الوطنية التي يزخر بها القطاع الصحي، التي أثبتت جدارتها في القطاعين العام والخاص.

وقال إن سوق العمل في المملكة يواصل نموه وجاذبيته وتحقيقه قفزات تاريخية وغير مسبوقة، إذ وصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.34 مليون، علاوة على ارتفاع نسبة مشاركة المرأة إلى 35% مما يعكس تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في وقت مبكر.

وأشار إلى دخول 364 ألف مواطن ومواطنة جديدين إلى سوق العمل منذ بداية العام الحالي 2024، مما يعكس جاهزية وكفاءة الشباب السعودي، ويعني ذلك كسر حاجز الانخراط في سوق العمل لدى المنضمين الجدد. رؤية المملكة 2030 وأبان "الراجحي" أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، أطلقت خلال السنوات الأربع الماضية 50 قرارًا نوعيًا للتوطين في مجالات مختلفة، شملت القطاع الصحي وعدة قطاعات أخرى، مما أسهم في تحقيق انخفاض تاريخي بمعدل بطالة السعوديين إلى 7.1% ويجسد ذلك التعاون الكبير بين جميع القطاعات والشركاء مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمضي نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأكّد أهمية دور القطاع غير الربحي، والحاجة لاستثمارات كبيرة؛ موضحًا أن رؤية المملكة تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي بالمساهمة بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. القطاع الصحي وأشار وزير الموارد البشرية إلى أن عدد المنظمات غير الربحية في المملكة بلغ 5,000 منظمة، مع نسبة نمو سنوي بلغت 150%.

وأشاد بما يشهده القطاع الصحي من حراك ضخم وغير مسبوق لاسيما على صعيد الاستثمارات والشراكات المحلية والأجنبية، مختتمًا حديثه باستعراض منجزات المملكة في مجال التطوع، ومؤكدًا على تكامل جهود الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.