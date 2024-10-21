شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة 170 برنامجًا صحيًا جديدًا ضمن "البورد السعودي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة عن إضافة 170 برنامجًا صحيًا جديدًا ضمن برامج البورد السعودي، لتعزيز الكوادر البشرية في القطاع الصحي، ودعم برامج تحول القطاع الصحي.

ويأتي هذا ضمن إطار رؤية المملكة 2030، عبر رفع كفاءة الممارسين الصحيين بما يسهم في ضمان توفير خدمات صحية عالية الجودة. البورد السعودي وأشارت إلى ارتفاع عدد مقاعد البورد السعودي إلى 7 آلاف مقعد خلال 5 سنوات، ليتجاوز بذلك ما تحقق خلال عقدين من الزمن.

وأشارت إلى حصول 3 آلاف ممارس صحي دولي على شهادة البورد السعودي، مما يسهم في سد الفجوة العالمية في الكوادر الصحية المؤهلة، ويعزز من مكانة المملكة بصفتها مرجعًا إقليميًا ودوليًا في مجال التدريب الصحي. تعزيز الكفاءات الوطنية يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز الكفاءات الوطنية في المجال الصحي، والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

هذا إضافة إلى ضمان استدامة القطاع الصحي، وتحقيق اكتفاء ذاتي من الكوادر المؤهلة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التدريب والتأهيل الطبي.

ويأتي هذا بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات الدولية.