شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بمقدار 14.80 نقطة، ما نسبته 0.54%.

ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2766.70 نقطة. وبدوره. نتائج بورصة موسكو كما أنهى مؤشر RTS على صعود بواقع 7.89 نقاط، أي بنسبة 0.88%.

وجاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 907.01 نقاط. // انتهى //19:32 ت م NNNN

