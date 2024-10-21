الاقتصاد

بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات

0 نشر
واس - موسكو  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بمقدار 14.80 نقطة، ما نسبته 0.54%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2766.70 نقطة. وبدوره.

نتائج بورصة موسكو

كما أنهى مؤشر RTS على صعود بواقع 7.89 نقاط، أي بنسبة 0.88%.
وجاء هذا مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 907.01 نقاط. // انتهى //19:32 ت م NNNN
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا