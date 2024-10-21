شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مؤشرات أسهم البورصة المصرية بعد إغلاق تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاع عند الإغلاق، إذ ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 49 مليار جنيه ليصل إلى 2.169 تريليون جنيه.

جاء هذا وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 17.6 مليار جنيه. نتائج مؤشرات الأسهم المصرية وسجل مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" ارتفاعًا بنسبة 3.1% محققًا 30445.2 نقطة.



كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 2.07% ليصل إلى 7682.27 نقطة.

وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 2.49% منهيًا التعاملات عند مستوى 10852.87 نقطة.