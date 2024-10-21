شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الجيل الثاني من مراكز "تأكّد" الصحية.. وهذا موعد تطبيقها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة خلال ملتقى الصحة العالمي، عن إطلاق الجيل الثاني من مراكز "تأكّد".

وتهدف إلى تسهيل الفحص الدوري للأفراد وتحفيزهم على متابعة بياناتهم الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة. الخدمات الطبية وتقدم هذه المراكز ميزة الفحص دون مغادرة المركبة، ما يوفر سرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات الطبية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية 2030.

ويأتي ذلك عبر تسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وكشفت الصحة، أن أولى محطات الجيل الثاني من مراكز "تأكّد" ستكون جاهزة للعمل في الربع الأول من العام القادم. تعزيز الوقاية الصحية وستسهم المراكز في تعزيز الوقاية الصحية وتحسين جودة الحياة، من خلال توفير الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصحة الرامية إلى تحقيق مستهدفات التحول الصحي في المملكة.

بالإضافة إلى تعزيز قطاع الصحة عبر الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، بما ينسجم مع تطلعات التحول الصحي نحو مجتمع صحي.