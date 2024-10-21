شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولى على رأس المتحدثين بفعالية الزراعة والغذاء في واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

يعقد البنك الدولي يوم الأربعاء 23 أكتوبر2024 فعالية حول الزراعة والغذاء بوصفهما قاطرة للنمو المستدام وفرص العمل، على رأس المتحدثين فيها رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندق النقد الدوليين.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الدولى فانه يمكن للنظام الزراعي والغذائي العالمي أن يتيح أكثر من مجرد توفير الطعام لأعداد متزايدة من السكان، حيث يحمل إمكانات هائلة كمحرك للنمو وخلق فرص العمل. غير أن إطلاق هذه الإمكانات على المدى الطويل يتطلب إعادة تصور هذا النظام من أجل وضع التغذية، والقدرة على التكيف مع المناخ، ووقف التدهور البيئي في طليعة أولوياته.



تضمن الفعالية دردشة على الهواء مباشرة وتهيئة المشهد مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، تتبعها الجلسة 1: السياسات والشراكات ، وتتضمن مناقشة مع المسؤولين الحكوميين حول السياسات اللازمة لتسريع الانتقال إلى نظام غذائي مستدام وشامل، ثم الجلسة 2: الوظائف والأعمال التجارية الزراعي، حيث يمكن للأعمال التجارية الزراعية توفير وظائف أكثر وأفضل عبر سلسلة التوريد. ستناقش هذه الجلسة التمويل والتدابير التمكينية المطلوبة لمساعدة الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة.

وأخيرا الجلسة 3: الأبعاد الكوكبية ، مناقشة حول كيفية إطعام 10 مليارات شخص وفي الوقت نفسه حماية مناخنا وبيئتنا.

يشارك في الجلسات كتحدثين مابوبا ديان ، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية، السنغال ، وفرانسيسكو ب. تيو لوريل، جونيور ، وزير الزراعة، الفلبين ، وإسماعيل دانيسو سونغا ، الرئيس التنفيذي لاتحاد الجنوب الأفريقي للنقابات الزراعية.

