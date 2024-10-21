شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أجنحة تفاعلية متنوعة بالمعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وتستمر أعماله لمدة أربعة أيام؛ تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني. الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني وشهد المعرض حضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد.

كما حضر نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، والعديد من مسؤولي ومنسوبي منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات. 6 أجنحة تفاعلية متنوعة ويحتوي المعرض على 6 أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، تستعرض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، وقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

بالإضافة إلى توضيح الممارسات الآمنة في الأمن السيبراني من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، إضافةً إلى تقديم الاستشارات والتوصيات العامة المتوافقة مع أفضل الممارسات في بيئة العمل للحد من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.