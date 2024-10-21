شكرا لقرائتكم خبر عن ينطلق اليوم.. خبراء من 29 دولة في المعرض الزراعي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يفتتح وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم الاثنين، فعاليات الدورة 41 للمعرض الزراعي السعودي، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مدى 4 أيام، لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية، إضافةً إلى أحدث التقنيات والحلول والابتكارات في المجال الزراعي.

ويحظى المعرض بمشاركة دولية واسعة لممثلي نحو 29 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى نحو 370 شركة زراعية محلية ودولية.

كما يستقطب نخبة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي، من داخل المملكة وخارجها.

إلى جانب العاملين في المجال الزراعي في العالم، من المهندسين الزراعيين، وأصحاب المزارع، والتجار، والمهتمين بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي. مجالات المعرض وتشمل مجالات المعرض: الزراعة، والأغذية العضوية، والدواجن، والثروة الحيوانية ومنتجات الألبان، إضافةً إلى منتجات وخدمات الاستزراع المائي، وتجهيز وتغليف الأغذية، والحلول والأنظمة الزراعية الحديثة.

كما تُقام على هامش المعرض، عددٌ من الجلسات الحوارية العلمية، التي يشارك فيها نخبة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي في المملكة، ومن مختلف أنحاء العالم. برنامج الندوات وتأتي الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "المبادرات التقنية في المجال الزراعي بالمملكة: تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي".

فيما تتناول جلسة أخرى موضوع الزراعة المستدامة والمتنوعة في المملكة، مستعرضة عددًا من قصص النجاح والتحديات التي واجهت أصحابها.

كما تستعرض جلسة الاستثمار في المجال الزراعي بالمملكة، أبرز الفرص التجارية وعوامل جذبها.

فيما تُقام جلسة عن دراسة حالة التحالفات لتحفيز تبني التقنيات في القطاع الزراعي، وجلسة أخرى عن دور الأرصاد الزراعية في الحد من تأثيرات الظواهر الجوية على الإنتاج الزراعي.