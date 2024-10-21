شكرا لقرائتكم خبر عن "شاهين" يسجل أغلى سعر في مزاد نادي الصقور.. اعرف ثمنه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بيع مساء يوم الأحد، صقر شاهين في الليلة الرابعة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال مدينة الرياض، وتتواصل لياليه حتى 15 نوفمبر المقبل.

وعُرض على منصة المزاد فرخ شاهين طرح الدبدبة حفر الباطن، للطواريح مهدي وخلف وراكان ونواف الجميلي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 100 ألف ريال، قبل أن يباع بمبلغ 240 ألف ريال، ليصبح الصقر الأغلى حتى الآن في مزاد نادي الصقور السعودي 2024.

موسم الطرح

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق "الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية" مالك الصقر "الطاروح".

ويتكفل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور "الطواريح" إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.



تطوير مزادات الصقور

ويصنف مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزاد رسمي للصقور التي يجري طرحها على أرض المملكة، إذ يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية السعودية 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة، لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم.

كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.