شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يتيح الإبلاغ عن المكالمات الإزعاجية عبر موقعه الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإبلاغ عن المكالمات الإزعاجية عبر موقعه الإلكتروني وذلك بكتابة رقم المزعج، ورقم الشاكي وتاريخ المكالمة وإرسال الإبلاغ عبر خانات مخصصة لذلك.

ويصل عدد خطوط المحمول المستخدمة في السوق المصري نحو 111.11 مليون خط، بنهاية يوليو 2024 مقارنة 110.41 مليون خط بنهاية يونيو 2024 و104.33 مليون خط بنهاية يوليو 2023.

إليك كل ما تريد معرفته عن المكالمات الإزعاجية..

وفقا لبيانات جهاز تنظيم الاتصالات، يتم الإبلاغ عن المكالمات الازعاجية أيضا عبر مراكز اتصال شركات المحمول أو خدمة الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.

كان الجهاز قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، حيث سيقوم الراغبون في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.

وبتفعيل تلك القواعد، ستتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.

وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.