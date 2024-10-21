شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الأمطار الرعدية وضباب على المرتفعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة كذلك.

على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي الأوسط، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.