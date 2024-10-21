"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفًا حيويًا بغور الأردن المحتل وهدفًا عسكريًا بالجولان المحتل

أعلنت "​المقاومة الإسلامية في العراق​"، في بيان، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء يوم الأحد 2024-10-20، هدفًا حيويًّا في غور الأردن المحتل؛ بواسطة الطّيران المسيّر".

وأشارت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في العراق هاجموا اليوم الإثنين 2024-10-21، هدفًا عسكريًّا في الجولان المحتل، بواسطة الطّيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرار العمليّات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".