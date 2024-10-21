إذاعة الجيش الإسرائيلي: اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة قرب مدينة سخنين بالجليل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة قرب مدينة سخنين بالجليل. وافادت القناة 12 الإسرائيلية، عن رصد إطلاق 25 صاروخا على كرميئيل بالجليل الأعلى واعتراض بعضها وسقوط أخرى بمناطق مفتوحة.

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