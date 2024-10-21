السعودية | 90 يوماً لتحقيق شرط الرضاعة الطبيعية للأم المحتضنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - توفير الرعاية للأطفال الأيتام الرضع من قبل الجمعية. (الوداد) (3)

الخليج 365_الرياض

اشترطت جمعية الوداد لرعاية الأيتام على الأم المحتضنة مهلة 90 يوماً لاستيفاء شرط الرضاعة الطبيعية، وأكدت لـ«عكاظ» أنها تسعى إلى زيادة وعي الأسر المؤهلة للاحتضان بأهمية الرضاعة الطبيعية، لتحسين مستوى الرعاية المقدمة للأيتام. وتشترط لاحتضان الطفل اليتيم إرضاعه من قبل الأسرة المحتضنة، وتمنح الأم المحتضنة مهلة لمدة 90 يوماً لاستيفاء شرط الرضاعة الشرعية.

وأوضحت الجمعية أن الباحثة الاجتماعية تتولى الشرح للأسرة ما ينبغي عليهم من إجراءات للانتهاء من تسليم اليتيم الرضيع لهم، ومن بين الإجراءات: الاستضافة، وإرضاع اليتيم، والتوقيع على إقرار استضافة الرضيع.

ويشترط على الأسرة إثبات 5 رضعات مشبعات لتحقيق شرط المحرمية الشرعية، وأن تكون بحضور 4 شاهدات، مع أخذ صورة من الهوية الوطنية للشاهدات، وتوقيعهن على إقرار إثبات الرضاعة الشرعية.

وكشفت جمعية الوداد توقيعها اتفاقية شراكة مع جمعية تعزيز الرضاعة الطبيعية، التي تهدف إلى تفعيل مبادرات تخدم الأسر الراغبة في الاحتضان لتحقيق شرط الرضاعة الطبيعية للطفل اليتيم وتحفيز إدرار الحليب، وذلك لزيادة الوعي بالرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع من خلال تدريب الكوادر الصحية، ونشر التوعية للأمهات المحتضنات.

وأضافت أنها تسعى إلى زيادة وعي الأسر المؤهلة للاحتضان بأهمية الرضاعة الطبيعية، وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للأطفال الأيتام، وضمان الاستفادة القصوى من برامج الرضاعة الطبيعية، من خلال تقديم استشارات أولية للأسر المحتضنة حول فوائد وأهمية الرضاعة الطبيعية وكيفية تطبيقها بشكل فعال، وتطوير وتنفيذ برنامج متابعة دوري لدعم الأسر في تطبيق برنامج الرضاعة الطبيعية، وتوفير استشارات مستمرة لحل المشكلات المتعلقة بتطبيق برنامج الرضاعة، وتغطية هذه الالتزامات في جميع مناطق المملكة، وتعيين مستشار رضاعة في كل منطقة ليكون ضابط اتصال، وتقديم المبادرات التي تهدف لدعم الاحتضان بالرضاعة.

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