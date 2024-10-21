شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل عن دور الإعلام والتوعية بأهمية معلومات الطقس بجامعة الدول العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة التوعية والإعلام للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد المملكة العربية السعودية»، اليوم وغدا، ورشة عمل عن دور الإعلام والتوعية بأهمية معلومات الطقس والمناخ والمخصصة للصحفيين والإعلاميين العرب المهتمين بشؤون الأرصاد.

ويشارك من مصر فى الورشة ممثلا عن هيئة الأرصاد الجوية ، الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، والدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية.

وتتناول ورشة العمل العديد من المحاور منها، حلقة نقاشية بعنوان الأثر المناخي الحالي والمستقبلي على الدول العربية وأبرز الظواهر الجوية المؤثرة، يقدمها جامعة الدول العربية أو ممثلها.

كما تناقش الورشة العديد من الموضوعات منها التقارير الدولية تدق ناقوس الخطر الإمارات العربية المتحدة، والمخاطر الناجمة عن تصاعد الظواهر الجوية وأثرها على المجتمعات يقدمها حسين القحطاني الناطق الرسمي ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة المركز الوطني للأرصاد المملكة العربية السعودية.

كما يتضمن اليوم الأول، أثر برامج التوعية في الدول العربية (تجارب الدول)، حيث يتم عرض تجربة المملكة العربية السعودية، وتجربة جمهورية مصر العربية.