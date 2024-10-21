محمد فراج يشارك بـ "منتهي الصلاحية" في رمضان 2025

تعاقد مؤخرا الفنان محمد فراج علي بطولة عمل درامي جديد بعنوان«منتهي الصلاحية»، ليخوض به موسم دراما رمضان المقبل 2025 .

تفاصيل مسلسل «منتهي الصلاحية»

مسلسل «منتهي الصلاحية»مكون من 15 حلقة، من تأليف محمد هشام عبيه، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح ، ويواصل صناع العمل حالياً وضع اللمسات النهائية على القصة، وترشيح النجوم المشاركين في البطولة.

فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»

من ناحية أخري كانت آخر اعمال الفنان محمد فراج السينمائية فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني كوميدي، حول شخصية حسن الذي يجسد محمد فراج دوره، ويُقرر الالتحاق بفريق كرة القدم للمكفوفين واللعب في كأس العالم، ومن ثم يتظاهر بإصابته بالعمى حتى يستطيع السفر لأوروبا، وتجسد نيللي كريم خلال الفيلم شخصية صحفية، تمر بالعديد من المواقف الإنسانية، كما تعيش قصة حب مع محمد فراج.

شارك في بطولة فيلم«ڤوي ڤوي ڤوي»، عدد من النجوم أبرزهم محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، حجاج عبدالعظيم، وطه دسوقي، ومن تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

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