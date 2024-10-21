3 خطوات لتطبيق أحمر الشفاه بمظهر مثالي وموحد

مع تطبيق خطوات المكياج الكامل تحرص الكثير من الفتيات على تطبيق أحمر الشفاه بشكل مثالي ومميز دون زوائد تلطخ الشفاه أو تطبيق غير متساوي يؤثر على مظهرها، وتحرص البعض منهن على تطبيق شفاه ممتلئة في كثير من المناسبات والاحتفالات لمنح إطلالتها تميز أكثر مع ظلال العينين الساحر وبشرة خالية من العيوب لإطلالة كاملة، ومن خلال ما نشره موقع whowhatwear توجد 3 خطوات لتطبيق أحمر الشفاه باحتراف وهي:

من أول الخطوات التي تؤدي إلى مظهر شفاه مثالي، هو ترطيب الشفاه بعد استعمال مقشر شفاه طبيعي للتخلص من الجلد الميت ويمنحها اللون الوردي الطبيعي، ثم تطبيق مرطب الشفاه الذي يجعل ملمسها ناعم وترك الوقت لامتصاص الشفاه المرطب قبل تطبيق أحمر الشفاه، للحصول على إطلالة شفاه مميزة.

من المهم للحصول على محدد شفاه طبيعي ويزيد من جمال تطبيق أحمر الشفاه اختيار لون محدد الشفاه أغمق درجتين من لون الشفاه الطبيعي، والبدء في تطبيقه على الشفة العلوية والبدء في رسم القلب الصغير ثم استكماله على طول الشفة وفي الشفة السفلى البدء من منتصفها ثم إلى الزوايا الخارجية بالتدريج.

للحصول على شفاه أكثر امتلاء وذات مظهر مثالي، من المهم الاعتماد على درجتين من لون أحمر الشفاه المختار فاتح وداكن، والبدء في تطبيق الفاتح، ثم الداكن، ولشفاه أكبر حجاما بعد تطبيق لون أحمر الشفاه المفضل، يفضل تطبيق ملمع الشفاه، عددة مرات وترك كل طبقة تجف ثم العودة إلى تطبيق مرة أخرى جديدة.

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