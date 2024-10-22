الزمالك يبحث الانسحاب من من نهائي السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن عقد رئيس مجلس إدارته اجتماع عاجل مع أمين الصندوق حسام المندوه رئيس بعثة الفريق في الإمارات؛ لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري.

وكتب أحمد سالم، عبر صفحته الرسمي بموقع فيسبوك اليوم الإثنين:"اجتماع عاجل الآن بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك و د.حسام المندوه أمين الصندوق و رئيس البعثة لبحث الإعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أقرب وقت بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إلى أن الاجتماع يأتي لتواجد رئيس المجلس و رئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين و إصرار الإدارة علي عدم التخلي عنهم.

يذكر أن السلطات الإماراتية قد قررت تغريم عدد من لاعبي الزمالك مبلغ مالي قدرة 600 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المحلي.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي" في وقت سابق من اليوم تفاصيل جديدة في أزمة ثلاثي الزمالك المتهمين بالتعدي على منظم البطولة.

وأوضح المصدر ذاته أن المتهم الثالث مع نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، هو مدير الكرة بنادي الزمالك عبد الواحد السيد.

وأكد المصدر أن التحقيق مازال جاريا مع عبد الواحد السيد، ولم يتم الإفراج عن الثلاثي حتى الآن.

يُذكر أن مباراة نهائي كأس السوبر المصري تقام يوم الخميس المقبل، بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء.