شكرا لقرائتكم خبر عن قطار يدهس طفلين في مصر.. والسلطات تكشف تفاصيل الحادث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الاثنين، أن قطارا دهس طفلين أثناء مروره بمدينة العياط إحدى مراكز محافظة الجيزة بجنوب القاهرة.وقالت الهيئة، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إنه "في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء مسير قطار رقم 185 / 2603 سوهاج / بورسعيد بجوار مزلقان البليدة المغلق وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط / البليدة عبر طفلان القضبان من مكان غير معد للعبور ودهسهما القطار".وأشارت إلى أنه "تأشر من ناظر المحطة تجمهر الأهالي علي المنفذ وقيامهم بالتعدي علي خفير المنفذ وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ وجرى حجز القطارات في الاتجاهين.

وأهابت الهيئة بـ "المواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور (المزلقانات) وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة".