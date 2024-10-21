هجوماً عنيفاً على الفنان تامر حسني واتهامه بافتعال تمثيلية

شن الناقد الفني عماد يسري هجوماً عنيفاً على الفنان تامر حسني، بعد الأحداث التي شهدها حفله في الإسكندرية مساء الجمعة الماضي، وحدوث تدافع وحالات إغماء.قال يسري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" : "ساعات أحس إن الموضوع فيه نوع من التمثيلية، إن المطرب الجمهور يتدافع عليه وعاوز يقتحم المسرح وحالات إغماء، ليه كل ده؟"

أضاف: "تامر حسني نجم له حفلاته وجمهوره، والسؤال هل تامر حسني جديد في عالم الحفلات؟"، متابعاً: "تامر حسني اسم ويقدر يشترط شركة معينة تنظم الحفل علشان لا يحدث تدافع ومهزلة إنسانية كما حدث في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، ويقدر يضع شرط جزائي في حال حدثت مشاكل في الحفل، لكن ربما علشان أجدد جماهيريتي يحصل بعض التمثيليات".

يذكر أن حفل النجم تامر حسني شهد تدافعًا بين الجمهور مما أدى إلى حدوث حالات إغماء، الأمر الذي جعل تامر يوقف الحفل أكثر من مرة ووجه رسالة للجمهور طالبهم فيها بالهدوء والتزام أماكنهم، حتى لا يقوم الأمن بإلغاء الحفل حفاظا على الجميع.

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