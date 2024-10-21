تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف vivo S20 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية للأسواق بعنوان vivo S20، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

تؤكد التسريبات التي نشرت اليوم على أن هاتف vivo S20 المرتقب يتميز بسُمك 7.19مم فقط، ومع هذا التصميم النحيف يضم الهاتف بطارية بسعة ضخمة بقدرة 6500 mAh، كما يتميز الهاتف بوزن 185.5 جرام، أي يأتي الهاتف بتصميم أنحف وأخف مقارنة بالإصدار السابق vivo S19، حتى مع زيادة سعة البطارية بقدرة 500 mAh.

من جانب أخر يتميز هاتف vivo S20 بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1260 في 2800 بيكسل، كما تضم الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تضم كاميرة السيلفي مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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