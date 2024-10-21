تكنولوجيا: رصد هاتف Xiaomi 15 في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي في الإستعداد لإطلاق سلسلة Xiaomi 15، واليوم يظهر الإصدار الرئيسي في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Elite ونظام تشغيل Android 15.

ينطلق حدث كوالكوم غداً لكشف النقاب عن إصدار جديد من المعالجات المميزة، والذي يعرف حتى الآن بمعالج Snapdragon 8 Elite، وتعد شاومي من بين الشركات الأولى التي تقدم للأسواق جيل من الهواتف التي تضم معالج كوالكوم المرتقب.

ولقد ظهر بالفعل نموذج من هاتف Xiaomi 15 في قاعدة بيانات Geekbench 6.3.0، حيث سجل الهاتف 3180 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و10058 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

أيضاً تكشف التسريبات عن دعم هاتف Xiaomi 15 بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، إلا أن التسريبات لم تؤكد على وجود إختيارات أخرى في الذاكرة العشوائية لهذا الإصدار.

كما تؤكد التسريبات على دعم هاتف شاومي المرتقب بنظام تشغيل Android 15، الذي قدم لهواتف Pixel خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أن شاومي تخطط لكشف النقاب في البداية عن هاتفي Xiaomi 15، وXiaomi 15 Pro، ومن ثم تحدد العملاق الصيني موعد أخر لإطلاق إصدار Ultra بشكل مستقل.

المصدر