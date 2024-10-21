نادين نجيم تعلق لأول مرة على انفصالها في بيان رسمي

كشف المكتب الإعلامي للفنانة اللبنانية نادين نجيم، حقيقة الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار البيان إلى أن الأخبار المنتشرة حول أسباب انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان، غير صحيحة.

ونشر المكتب الإعلامي بياناً جاء فيه تعليق الفنانة اللبنانية للمرة الأولى على انفصالها، مؤكداً على أن ما يتم تداوله حول أسباب الانفصال فهي أخبار في خانة الشائعات، وضمن الأخبار الملفقة التي لا تعكس الحقيقة، خاصة بعد أن انتشرت الشائعات حول أن خطيبها ناريغ ناربكيان خدعها بسرقة عشرات آلاف الدولارات وأكثر، وقدم لها ساعات وهدايا مزيفة.

وشدد البيان الصادر عن مكتب نادين نجيم على أن العلاقة مستمرة بينهما كأصدقاء فقط، نافياً وجود أي خلافات كما حاول البعض الترويج لها، مؤكداً البيان على أن العلاقة بينهما ما زالت قائمة على التفاهم والود المتبادل، واختتم البيان على ضرورة أن يتوخى الصحفيون الدقة في نقل الأخبار، والالتزام بالمهنية الصحفية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء لأطراف العلاقة.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نجيم قد أعلنت يوم الأحد الماضي انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام لشخص من بعيد وهو منطلق برحلة بحرية بكامل حريته، وكتبت رسالة غامضة محيّرة باللغة الإنجليزية، ولكنها أكدت خبر الانفصال فيما بعد عن طريق مديرة أعمالها، ولم تذكر نادين الأسباب أو التفاصيل التي أدت إلى انفصالهما.

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