شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 287.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في السعودية، 329 ريالا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في السعودية، 301.50 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في السعودية، 287.75 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في السعودية، 246.75 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في السعودية، 191.75 ريال. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في السعودية، 164.50 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 10229.50 ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 2302.25 ريال.