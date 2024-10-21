نهاية التعاملات.. الذهب يواصل الارتفاع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيهات للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 29880 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.65 % إلى نحو 2739 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنهاية تعاملات الاثنين، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.