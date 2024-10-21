وسائل إعلام سورية: مقتل شخص باستهداف سيارة في حي المزة في العاصمة السورية دمشق

اشارت وسائل إعلام سورية الى استهداف سيارة في حي المزة في العاصمة السورية دمشق. بدوره، افاد المرصد السوري بإنفجار مجهول في سيارة بحي المزة في دمشق. ولفتت مصادر سورية الى مقتل شخص باستهداف مركبةٍ بمحيط بيت عزاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار داخل حي المزة في العاصمة السورية دمشق.

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