شكرا لقرائتكم خبر عن 17 بين قتيل وجريح.. قصف روسي يستهدف 30 مبنى في زابوريجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل شخصان على الأقل، وأصيب 15 آخرون في قصف صاروخي روسي على مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف اليوم الاثنين، إن صواريخ باليستية أطلقها الجيش الروسي أصابت منطقة سكنية وألحقت أضرارا بأكثر من 30 مبنى. حرب روسيا وأوكرانيا يذكر أن خط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية يقع على بعد أقل من 30 كيلومترا جنوب شرق زابوريجيا.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت أفادت السلطات في كييف بأن الجيش الروسي أطلق 116 مسيرة مقاتلة، ضد أهداف في أوكرانيا خلال موجة أخرى من الهجمات الليلية.

