دعما لحزب الله.. قراصنة يستهدفون مستشفيات إسرائيل في حيفا وتل أبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشر قراصنة يعرفون أنفسهم أنهم من أنصار حزب الله صورا لمستشفيات الكرمل وأسوتا في حيفا متسائلين عن ماذا يوجد بالأسفل، وذلك بعد قصف إسرائيل فروع "القرض الحسن" في بيروت وإخلاء مستشفى الساحل.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن قراصنة يدعمون حزب الله اللبناني شنوا هجوما على المستشفيات الشمالية الإسرائيلية متسائلين عما يختبئ تحتها، وفقا لروسيا اليوم.

وفي إحدى التدوينات نشر أحد "الهاكرز" صورة لمستشفى أسوتا في رمات هيال بتل أبيب، تحت عنوان: "مستشفى أسوتا في حيفا، ماذا يوجد تحته؟".

ووفقا للصحيفة نشر "هاكر" آخر ساخرا صورة لمستشفى الكرمل مع التعليق: "بلاغ عاجل! إلى من يهمه الأمر، المركز الطبي كرمل في حيفا يوجد في الطابق السفلي والثاني سلاح وذخيرة وصواريخ وأموال تقدر بملايين الدولارات، انظروا للأمر بجدية واستهدفوه بصواريخ ومسيرات دقيقة.. لا تهاون مع العدو"

وشن الطيران الإسرائيلي الأحد عدة غارات على فروع مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومدينة الهرمل في محافظة بعلبك ومناطق أخرى، فيما أكدت جمعية المؤسسة أن إفلاس إسرائيل ونفاد بنك أهدافها دفعها إلى استهداف فروعها.

كما أعلن الاثنين أن حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في منطقة حارة حريك ببيروت لاستخدامها في تمويل أنشطته.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الملجأ الخاص بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يقع أسفل مستشفى الساحل الواقع في قلب بيروت وتحديدا تحت عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل، وفق زعمه.

وأضاف أن هذا المجمع يحتوي على مئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب يعتقد أن جزءا كبيرا منها تم جمعه من اللبنانيين والتي كان يمكن استخدامها لإعادة إعمار لبنان.