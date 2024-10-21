شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار هطول الأمطار الرعدية حتى السبت المقبل.. والدفاع المدني يحذر والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى السبت المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وجدة.وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة لتشمل عفيف والقويعية والدوادمي والزلفي والغاط وشقراء وثادق ومرات والمجمعة ورماح والسليل والأفلاج ووادي الدواسر، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج وحريملاء والدرعية وضرما.وأشارت المديرية إلى أن مناطق الشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك.