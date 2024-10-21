شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا في بعض المناطق، وحتى 8 صباحًا في مناطق أخرى.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابمكة المكرمة: جدة ورابغ والشفا. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #جدة #رابغ— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 21, 2024
للتفاصيل https://t.co/LQCGzbBy8s #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/YuaWVMmLF7
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.