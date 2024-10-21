شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

ضباب

الصباح الباكر

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أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبهمن انتشارمتباين الشدة على 3 مناطق خلال ساعاتيوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا في بعض المناطق، وحتى 8 صباحًا في مناطق أخرىوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقيةكيلومترات.مكة المكرمة: جدة ورابغ والشفا. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.عسير: أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.