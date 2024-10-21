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طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 3 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا في بعض المناطق، وحتى 8 صباحًا في مناطق أخرى.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: جدة ورابغ والشفا. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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