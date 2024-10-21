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شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم توطين القطاع.. اجتماع تنسيقي بين "اتحاد الغرف" و"الصناعات العسكرية" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عُقد اليوم الاثنين بمقر اتحاد الغرف السعودية الاجتماع التنسيقي للصناعات العسكرية برئاسة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ورئيس اتحاد الغرف حسن بن معجب الحويزي، بمشاركة أكثر من 35 من كبرى الشركات العسكرية.
وبارك المهندس العوهلي انطلاقة أعمال اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية وجهودها في التكامل مع الجهات والهيئات والشركات ذات الصلة بالقطاع، مؤكداً أهمية الاجتماع التنسيقي في الوصول لمستهدفات توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
وقال رئيس اتحاد الغرف حسن الحويزي، إن قطاع الصناعات العسكرية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، وأن توطين هذه الصناعات يُسهم في تعزيز الأمن والاقتصاد الوطني، معتبراً أن الاجتماع يعد دليلاً على التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وسلط الاجتماع التنسيقي الضوء على الجهود والمبادرات المشتركة الرامية لتوطين الصناعة العسكرية المحلية وتنمية القدرات البشرية، وزيادة فرص التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق مستهدفات القطاع.
يذكر أن اتحاد الغرف أعلن في مارس الماضي تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية، للمرة الأولى تحت مظلة القطاع الخاص.
وبارك المهندس العوهلي انطلاقة أعمال اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية وجهودها في التكامل مع الجهات والهيئات والشركات ذات الصلة بالقطاع، مؤكداً أهمية الاجتماع التنسيقي في الوصول لمستهدفات توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
وقال رئيس اتحاد الغرف حسن الحويزي، إن قطاع الصناعات العسكرية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، وأن توطين هذه الصناعات يُسهم في تعزيز الأمن والاقتصاد الوطني، معتبراً أن الاجتماع يعد دليلاً على التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
قطاع الصناعات العسكريةونوه رئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية سلمان الشثري بالتعاون القائم مع الهيئة، مثمناً حرصها على التواصل مع المستثمرين بالقطاع والاستماع لمرئياتهم، وأعرب عن تطلعهم كمستثمرين لمبادرات تدعم قطاع الصناعات العسكرية.
وسلط الاجتماع التنسيقي الضوء على الجهود والمبادرات المشتركة الرامية لتوطين الصناعة العسكرية المحلية وتنمية القدرات البشرية، وزيادة فرص التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق مستهدفات القطاع.
يذكر أن اتحاد الغرف أعلن في مارس الماضي تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية، للمرة الأولى تحت مظلة القطاع الخاص.